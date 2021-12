Stop pellicce ‘vere’, vietato allevare e uccidere animali per abbigliamento (Di martedì 21 dicembre 2021) Stop alle pellicce ‘vere’. E’ stato approvato un emendamento alla manovra 2022 che vieta l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni, volpi, cani procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie per ricavarne pelliccia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021)alle. E’ stato approvato un emendamento alla manovra 2022 che vieta l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di visoni, volpi, cani procioni, cincillà edi qualsiasi specie per ricavarne pelliccia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Stop pellicce Manovra, svolta animalista: stop all'allevamento e uccisione di animali da pelliccia Svolta animalista per il governo italiano. Con la legge di bilancio è stato approvato l'emendamento che vieta l'allevamento e l'uccisione di animali da . Stop dunque alla produzione di pellicce vere in Italia. Entro il 30 giugno 2022 gli allevatori dovranno interrompere le attività e fermare la riproduzione in cattività di visoni, volpi, procioni, ...

Manovra: stop all'allevamento e all'uccisione degli animali da pelliccia Stretta contro la produzione delle pellicce naturali. Con la manovra scatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne ...

L'Italia vara lo stop all'allevamento e all'uccisione di animali da pelliccia Stretta contro la produzione delle pellicce naturali. Con la manovra scatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi ...

