Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya accolgono sul set Bridger Walker, il bambino eroe (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Bridger Walker, il bambino che ha salvato la sorellina dall'attacco di un cane, ha incontrato Tom Holland e Zendaya sul set di Spider-Man: No Way Home, ecco i VIDEO e le foto. Le star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, hanno incontrato sul set del film Bridger Walker, il bambino di sei anni che nel 2020 aveva difeso la sorellina dall'attacco di un cane. Il padre del piccolo eroe, dopo l'arrivo nelle sale del lungometraggio, ha condiviso online le foto e i VIDEO dell'esperienza vissuta sul set. Dopo l'incidente avvenuto nel 2020, Tom Holland aveva mandato un messaggio a ...

