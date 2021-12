Second Extinction è il regalo di oggi di Epic Games

(Di martedì 21 dicembre 2021)è il gioco gratis diche puoi scaricare dallo store di. Il modo migliore per festeggiare il Natale, con doni molto graditi che possono aiutarci a passare ore di divertimento durante le festività. Come lo scorso anno,nel periodo natalizio offre giochi gratis per PC Windows ogni giorno fino al 6 gennaio 2022. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in uno momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochi gratis messi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi sue scaricare sul proprio PC l’installer con ...

