SECO Next | la nuova business unit dedicata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile

(Di martedì 21 dicembre 2021) DopoMind,– società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell’innovazione e integrazione tecnologica – ha annunciato l’avvio di, “un ponte tra il mondo della ricerca di frontiera e quello delle aziende, per abilitarne un processo di trasformazione digitale basato sulla sostenibilità”. Laha l’obiettivo di generare valore per le aziende tramite un approccio di Open Sustainability Innovation:sarà infatti il laboratorio in cui un ecosistema aperto di stakeholder (clienti, fornitori, partner tecnologici, start-up, università e centri di ricerca) potrà mettere in gioco le proprie differenti esperienze e competenze per co-progettare, attraverso l’utilizzo di tecnologie di frontiera, soluzioni ...

#SECO annuncia #SECONext, la nuova #businessunit che vuole generare valore per le aziende con un approccio di Open…

