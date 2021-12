Pista ciclabile di Focene | la staccionata sta per cedere

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 dicembre 2021) Fiumicino – Ladiè una delle più importanti opere donate alla collettività, un modo per promuovere la viabilità alternativa ad impatto zero che, grazie ai vari collegamenti, permette di raggiungere in bicicletta la città di Fiumicino, con la possibilità di arrivare fino a Roma. Un percorso immerso nel verde in cui è possibile godere dei bei paesaggi che il nostro territorio può offrire. Un’opera preziosa come questa, però, deve essere tutelata e necessita di una manutenzione costante. Come si suol dire “prevenire e meglio che curare”: ladi legno che costeggia tutto il tratto diche parte danord ed arriva fino a Fiumicino (il rettilineo parallelo a via Coccia di Morto), in vari punti è divelta ed è a rischio ...