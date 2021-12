Oscar 2022: le shortlist di 10 categorie, È stata la mano di Dio ancora in corsa per una nomination (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Academy ha svelato la shortlist di 10 categorie degli Oscar 2022 ed È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è ancora in corsa. Le shortlist di 10 categorie degli Oscar 2022 sono state rivelate, restringendo la scelta in vista delle nomination, che verranno annunciate martedì 1 febbraio, e l'Italia è ancora presente grazie a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, in corsa come Miglior Film Straniero. L'Academy ha inoltre svelato quali sono le canzoni ancora in corsa per una prestigiosa candidatura, i documentari, nel settore del trucco e delle acconciature, i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Academy ha svelato ladi 10deglied Èladi Dio di Paolo Sorrentino èin. Ledi 10deglisono state rivelate, restringendo la scelta in vista delle, che verranno annunciate martedì 1 febbraio, e l'Italia èpresente grazie a Èladi Dio di Paolo Sorrentino, income Miglior Film Straniero. L'Academy ha inoltre svelato quali sono le canzoniinper una prestigiosa candidatura, i documentari, nel settore del trucco e delle acconciature, i ...

