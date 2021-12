Omicron corre fra 20 - 30enni e nelle grandi città, Oms: 'Non sappiamo ancora se causa malattia più grave' (Di martedì 21 dicembre 2021) I casi di stanno aumentando in tutta . Questa variante, in una prospettiva a medio - lungo termine, potrebbe diventare prevalente, anche se al momento non si hanno certezze a riguardo. Eppure, Omicron ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) I casi di stanno aumentando in tutta . Questa variante, in una prospettiva a medio - lungo termine, potrebbe diventare prevalente, anche se al momento non si hanno certezze a riguardo. Eppure,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Esperto Gb: 'Omicron corre vertiginosamente, 36 ore per decidere'. Scienziati dubbiosi sul rinvio del governo, busi… - fattoquotidiano : Covid, gli anestesisti: “La variante Omicron corre più veloce della politica. Ci prepariamo al peggio, siamo preocc… - EugenioCardi : RT @Adnkronos: Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron - FedericaCalvia : RT @Adnkronos: Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron - davide_del : RT @Adnkronos: Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron -