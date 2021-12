Omicidio Diabolik | ordinanza | ex di Calderon ‘mi disse di aver avuto 100mila euro e 4mila a mese'

Advertising

"M'hai rubato la pistola per fa' 'nde m...!". Così l'ex compagna di Raul Calderon, presunto killer di '' in una telefonata intercettata contenuta nell'ordinanza di convalida del gip di Roma. Calderon, argentino, è in ...... 'Nella conversazione del 20 aprile è esplicita l'attribuzione a Raul Calderon dell'... Enrico Bennato afferma espressamente che a uccidereè stato 'Francisco' (soprannome di Calderon, ...Roma, 21 dic. “Un giorno ho sentito la notizia dell'omicidio di Diabolik e che l'arma utilizzata era 7.65. ho avuto un presentimento e sono andata a controllare ...«M’hai rubato la pistola per fà ’n omicidio de m...!». Così l’ex compagna di Raul Calderon, presunto killer di Diabolik in una telefonata intercettata contenuta nell’ordinanza di convalida del gip di ...