Nuoto | Nicolò Martinenghi | “All’ultima abbracciata sono arrivato molto lungo | sono certo di aver perso lì”

Ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2021 che si stanno per concludere ad Abu Dhabi, l'azzurro Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana maschili con il crono di 25?55, a soli 0?02 dall'oro dello statunitense Nic Fink, primo in 25?53. L'azzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L'azzurro è comunque rammaricato per l'oro sfiorato: "Con il quasi non si fa niente, però sono contento e tanto, alla fine arrivare qua a giocarsela è bello, poi c'è molto amaro, perché ho fatto la partenza molto buona, ho visto qualche errore, quindi gli altri erano molto indietro in partenza e mi sono galvanizzato". L'analisi di Martinenghi del convulso finale che poteva portarlo sul tetto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Nicolò Nuoto, oro per Miressi e argento per Martinenghi ai mondiali in vasca corta Ancora un trionfo per l'Italia in un'edizione da record dei campionati mondiali di nuoto in vasca corta che si concludono ad Abu Dhabi. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi ha ...rana con Nicolò ...

Giù il cappello per Miressi: è campione del Mondo nei 100 sl. Paltrinieri in difficoltà nei 1500 sl, argento per Martinenghi Ancora grandissime soddisfazioni per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in svolgimento ad Abu Dhabi. Giù il cappello per Alessandro Miressi che ha ... Un'altra medaglia grazie a Nicolò ...

