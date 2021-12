“NON TUTTE LE ATTRICI…”: BLANCA E IL RETROSCENA SU MARIA CHIARA GIANNETTA E LINNEO (Di martedì 21 dicembre 2021) BLANCA ha sbancato gli ascolti ed è già confermata la seconda stagione. Ieri sera su Rai1 una media di oltre 5,5 milioni di telespettatori, fino a 10 punti sopra il GF Vip e picchi del 30% di share. Nel gran finale il pubblico scoprirà il destino di BLANCA, di Nanni e che cosa avverrà nella camera delle torture. Prima però scopriamo i RETROSCENA dal set e il rapporto speciale tra MARIA CHIARA GIANNETTA e LINNEO, svelato da Carolina Basile, l’addestratrice di LINNEO e di altri amici a quattro zampe che impreziosiscono film e serie. Da anni addestro i cani per i set e poche altre volte ho visto un attore dedicarsi con tanto impegno a un cane per instaurarci un rapporto autentico, una vera e propria amicizia. MARIA ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 dicembre 2021)ha sbancato gli ascolti ed è già confermata la seconda stagione. Ieri sera su Rai1 una media di oltre 5,5 milioni di telespettatori, fino a 10 punti sopra il GF Vip e picchi del 30% di share. Nel gran finale il pubblico scoprirà il destino di, di Nanni e che cosa avverrà nella camera delle torture. Prima però scopriamo idal set e il rapporto speciale tra, svelato da Carolina Basile, l’addestratrice die di altri amici a quattro zampe che impreziosiscono film e serie. Da anni addestro i cani per i set e poche altre volte ho visto un attore dedicarsi con tanto impegno a un cane per instaurarci un rapporto autentico, una vera e propria amicizia....

