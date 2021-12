Nizza vs Lens | vittorie | sconfitte e precedenti

Leggi su footdata

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilha vinto le ultime tre partite contro ilin Ligue 1, tante quante nelle 25(13N, 9P). Ilha perso solo due delle ultime 14 sfide in Ligue 1 contro il(5V, 7N), nell’aprile 1997 e nel dicembre 2006 (sempre 1-2). Ilha 30 punti dopo 18 giornate di questa Ligue 1, la terza migliore partenza nel 21° secolo dopo quella del 2016/17 (43 – 3° posto finale) e del 2002/03 (33 – 10° posto). Ilnon vince da cinque partite in Ligue 1 (3N, 2P) dopo aver ottenuto il successo in sei delle nove gare(3P). Ilè reduce da tredi fila in casa in Ligue 1, dopo essere rimasto imbattuto nelle sei(3V, 3N). Christophe Galtier potrebbe ...