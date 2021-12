Napoli-Spezia, Spalletti vuole i 3 punti: «Giro di boa, non so se essere contento» (Di martedì 21 dicembre 2021) La vittoria di San Siro contro il Milan è già un ricordo. Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo e per chiudere al meglio il suo 2021 dovrà avere la meglio di uno Spezia... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021) La vittoria di San Siro contro il Milan è già un ricordo. Ildi Lucianotorna in campo e per chiudere al meglio il suo 2021 dovrà avere la meglio di uno...

Advertising

sportface2016 : #NapoliSpezia, le parole di #ThiagoMotta alla vigilia - ilcirotano : Napoli: Insigne positivo al Covid, salta lo Spezia. È già in isolamento a casa - - infoitsport : Calcio Napoli: Insigne positivo al Covid, in isolamento domiciliare, salta lo Spezia - infoitsport : Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid: salta la gara con lo Spezia - Fantacalcio : Napoli-Spezia, Spalletti in conferenza: 'Lobotka grande regista. Sul gol annullato al Milan...'… -