MICHELLE HUNZIKER: A FEBBRAIO IL MIO NUOVO SHOW SU CANALE 5. ATN KIDS? È UN’IDEA DI… (Di martedì 21 dicembre 2021) MICHELLE HUNZIKER ha chiuso domenica la quarta edizione di All Together Now, la meno vista in assoluto sia come media stagionale (12,63%) che come finale (13,02%). Tornerà nel 2022? In attesa di comunicazioni ufficiali, c’è lo speciale ATN KIDS che andrà in onda sabato 25 dicembre su CANALE 5. E a FEBBRAIO un NUOVO SHOW come anticipa la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Vorrei portare sullo schermo uno SHOW tutto mio in due puntate. Ci sto già lavorando con i miei autori e ho anche preparato una lista lunghissima degli ospiti che vorrei. È un po’ una lista dei sogni, ma se tutti diranno di sì… ci vediamo in tv a FEBBRAIO! Prima c’è All Together Now KIDS che potrebbe essere l’ultima puntata in assoluto di questo ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 dicembre 2021)ha chiuso domenica la quarta edizione di All Together Now, la meno vista in assoluto sia come media stagionale (12,63%) che come finale (13,02%). Tornerà nel 2022? In attesa di comunicazioni ufficiali, c’è lo speciale ATNche andrà in onda sabato 25 dicembre su5. E auncome anticipa la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Vorrei portare sullo schermo unotutto mio in due puntate. Ci sto già lavorando con i miei autori e ho anche preparato una lista lunghissima degli ospiti che vorrei. È un po’ una lista dei sogni, ma se tutti diranno di sì… ci vediamo in tv a! Prima c’è All Together Nowche potrebbe essere l’ultima puntata in assoluto di questo ...

Advertising

MediasetPlay : Michelle, per te c’è la tua… Auri ?? Ma l’amore? ?? #AllTogetherNow @m_hunziker - LegaSalvini : STRAORDINARIA MICHELLE #HUNZIKER ?? “La schwa (?) non rappresenta la soluzione dei problemi e, soprattutto, la prep… - bubinoblog : MICHELLE HUNZIKER: A FEBBRAIO IL MIO NUOVO SHOW SU CANALE 5. ATN KIDS? È UN'IDEA DI... - Rita_Pavone_ : RT @MediasetPlay: Michelle, per te c’è la tua… Auri ?? Ma l’amore? ?? #AllTogetherNow @m_hunziker - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker “nonna” felice: le immagini conquistano il web - -