Livorno, sviene in strada senza documenti: identificata e salvata grazie ai tatuaggi TGCOM Livorno, sviene in strada senza documenti: identificata e salvata grazie ai tatuaggi Una donna, svenuta vicino a un distributore di benzina di Livorno senza documenti e cellulare, è stata identificata e salvata dai medici grazie ai tatuaggi che aveva sul braccio: i nomi dei suoi figli ...

Sviene dentro l'albergo: donna di 47 anni soccorsa dalla Misericordia di Montenero LIVORNO. È svenuta dopo un giramento di testa, cadendo a terra. Una delle responsabili dell’albergo Ardenza, al civico 148 dell’omonima strada del quartiere della Rosa, poco ...

