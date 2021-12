LIVE – Sci alpino, gigante femminile Courchevel 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di martedì 21 dicembre 2021) La DIRETTA testuale dello slalom gigante femminile di Courchevel 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 21 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoria seconda manche AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Latestuale dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 21 dicembre, per la, mentre laè prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoriaAGGIORNA LASportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini 2°, primo podio! 'Non una svolta, ma una conferma' - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci Nel #Gigante in #AltaBadia favoloso secondo posto di #DeAliprandini, che riporta l'#Italia sul… - fantiniclub : “NATALE SULLA NEVE: SCI E TURISMO” . Domani ore 21.00 FCLUB LIVE: - Giorgio Rocca; - Luca Moretti; - Gianmario Bo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia in DIRETTA: Della Vite top20 tra poco De Aliprandini - #alpino #Gigante #Badia… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia in DIRETTA: Della Vite scala la classifica - #alpino #Gigante #Badia #DIRETTA: -