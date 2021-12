La manovra nel pomeriggio in Aula. Resta ancora il nodo Superbonus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manovra nel

Atteso il via libera della commissione Bilancio, poi il voto della Camera previsto giovedì: scontata la fiducia. Il governo intanto ha concesso 600 milioni per altre misure fra cui il bonus mobili e ...... entro 60 giorni dall'entrata in vigore della. Tasse e terzo settore Stop, poi, alla tassa sui tavolini per i primi tre mesi del 2022: azzeramentoprimo trimestre del Cup (canone unico ...Nel decreto in questione viene certificata una variazione Istat ... è stato ufficialmente messo da parte con una riunione sulla Manovra di bilancio, tenutasi il 9 novembre a Palazzo Chigi. A quanto si ...Roma, 21 dic. “È un grande risultato l'approvazione in Commissione Bilancio al Senato dell'emendamento che stanzia 9 milioni di euro fino al 2024 per l'indennit ...