La crescita esponenziale dei numeri dei no-vax su Telegram (Di martedì 21 dicembre 2021) La crescita dei no-vax su Telegram è esponenziale. I numeri relativi al fenomeno sono non solo alti ma anche in crescita, come segnalato dal secondo report della Fondazione Mesit – realizzato con la collaborazione di Eehta del Ceis di Tor Vergata, Crispel – Università di Roma Tre e Reputation Manager – inerente Fake News e Vaccinazione Covid. Nel documento, che prende il titolo “Disinformazione pandemica”, ha provato ad analizzare la galassia dei no-vax e dei no green pass confermando, come era facilmente intuibile viste le recenti segnalazioni dei giornali, che è Telegram il loro regno. Un posto in cui riescono a comunicare e a organizzarsi in maniera relativamente indisturbata. LEGGI ANCHE >>> Il car sharing dei no green pass organizzato sui gruppi Telegram ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladei no-vax su. Irelativi al fenomeno sono non solo alti ma anche in, come segnalato dal secondo report della Fondazione Mesit – realizzato con la collaborazione di Eehta del Ceis di Tor Vergata, Crispel – Università di Roma Tre e Reputation Manager – inerente Fake News e Vaccinazione Covid. Nel documento, che prende il titolo “Disinformazione pandemica”, ha provato ad analizzare la galassia dei no-vax e dei no green pass confermando, come era facilmente intuibile viste le recenti segnalazioni dei giornali, che èil loro regno. Un posto in cui riescono a comunicare e a organizzarsi in maniera relativamente indisturbata. LEGGI ANCHE >>> Il car sharing dei no green pass organizzato sui gruppi...

