La corsa al tampone di Natale: tutti in fila in farmacia con 15 euro per il cenone con i parenti (Di martedì 21 dicembre 2021) È scattata la corsa al tampone di Natale. Dalla Lombardia al Lazio fino al Piemonte ecco le file davanti alle farmacie che permettono di effettuare i test anti Covid-19. Che prima erano appannaggio soltanto dei non vaccinati che avevano necessità del Green pass per lavorare. Ma adesso c’è un’altra esigenza: quella di stare sicuri a Natale, quando i cenoni tra parenti e amici saranno la regola. Un tampone antigenico costa 15 euro e la risposta arriva in pochi minuti. E pazienza se l’attendibilità è molto ridotta. Ma c’è un problema: molti esercizi saranno chiusi nei dintorni dei giorni delle feste. E quindi bisogna farlo il prima possibile. Molecolari o antigenici? L’edizione torinese di Repubblica racconta che attualmente sono 1.200 le farmacie piemontesi che ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) È scattata laaldi. Dalla Lombardia al Lazio fino al Piemonte ecco le file davanti alle farmacie che permettono di effettuare i test anti Covid-19. Che prima erano appannaggio soltanto dei non vaccinati che avevano necessità del Green pass per lavorare. Ma adesso c’è un’altra esigenza: quella di stare sicuri a, quando i cenoni trae amici saranno la regola. Unantigenico costa 15e la risposta arriva in pochi minuti. E pazienza se l’attendibilità è molto ridotta. Ma c’è un problema: molti esercizi saranno chiusi nei dintorni dei giorni delle feste. E quindi bisogna farlo il prima possibile. Molecolari o antigenici? L’edizione torinese di Repubblica racconta che attualmente sono 1.200 le farmacie piemontesi che ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Tutti in coda in farmacia (con 15 euro): la corsa al tampone rapido per il cenone di Natale - Corriere : Tutti in coda in farmacia (con 15 euro): la corsa al tampone rapido per il cenone di Natale - Italia_Notizie : Tampone in farmacia (con 15 euro): la corsa al rapido per il cenone di Natale - ProDocente : Tampone in farmacia (con 15 euro): la corsa al rapido per il cenone di Natale - Corriere : Tutti in coda in farmacia (con 15 euro): la corsa al tampone rapido per il cenone di Na... -