Incidente agricolo a Telese | deceduto un uomo schiacciato dal trattore

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme – Tragedia nei campi del telesino nel pomeriggio di oggi. Undi 66 anni, residente a Puglianello, è stato travolto dalche stava guidando in una traversa di via Giovanni XXIII, nella cittadina termale poco distante dal Comune di origine. Per l’non c’è stato nulla da fare nonostante il sollecito intervento sia dei Vigili del Fuoco che del personale del 118. L’agricoltore è statodal pesante mezzo con il quale stava provvedendo a liberare l’area incolta, prospiciente la strada, dalla vegetazione spontanea cresciuta nel corso del tempo. Secondo una prima ricostruzione, all’sarebbe stata commissionata lo sfalcio e la ripulitura della zona. Il Commissariato diTerme sta cercando di ...

