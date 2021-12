Guida autonoma - Mobileye lancia un test per le strade di Parigi (Di martedì 21 dicembre 2021) I dipendenti delle Galeries Lafayette Paris Haussmann saranno tra i primi al mondo a poter usufruire di passaggi per andare al lavoro con un servizio di ride hailing a Guida autonoma, grazie al servizio organizzato dalla israeliana Mobileye, gruppo Intel, in collaborazione con Ratp. I protagonisti del test tra le trafficate strade di Parigi potranno prenotare un passaggio utilizzando l'app Moovit quattro giorni alla settimana, e recarsi al lavoro con le Ford Mondeo ibride equipaggiate con i sistemi AV di Mobileye che possono trasportare due passeggeri, più un autista per eventuali problemi di sicurezza e un copilota Ratp. "La mobilità urbana è essenziale per affrontare le sfide delle nuove città sostenibili" ha commentato l'ad delle Galeries Lafayette Haussmann ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) I dipendenti delle Galeries Lafayette Paris Haussmann saranno tra i primi al mondo a poter usufruire di passaggi per andare al lavoro con un servizio di ride hailing a, grazie al servizio organizzato dalla israeliana, gruppo Intel, in collaborazione con Ratp. I protagonisti deltra le trafficatedipotranno prenotare un passaggio utilizzando l'app Moovit quattro giorni alla settimana, e recarsi al lavoro con le Ford Mondeo ibride equipaggiate con i sistemi AV diche possono trasportare due passeggeri, più un autista per eventuali problemi di sicurezza e un copilota Ratp. "La mobilità urbana è essenziale per affrontare le sfide delle nuove città sostenibili" ha commentato l'ad delle Galeries Lafayette Haussmann ...

Advertising

motorionline : #Iveco, partnership con #Plus e via ai test per l'#autotrasporto a guida autonoma in Europa - startzai : RT @development_rt: RT @RobotConsumer: RT @guidaautonoma: #UberEats , consegna con veicoli a #guidaautonoma nel 2022 - CodeWithTwitchi : RT @development_rt: RT @RobotConsumer: RT @guidaautonoma: #UberEats , consegna con veicoli a #guidaautonoma nel 2022 - development_rt : RT @RobotConsumer: RT @guidaautonoma: #UberEats , consegna con veicoli a #guidaautonoma nel 2022… - AshtangaYo : @Masquerade7012 @marcopro56 @barbarab1974 Ma poi che vuol dire 'no-vax'? Se io preferisco aspettare prima di farmi… -