Grecia | amb Falcinelli | Relazioni molto strette basate su interessi comuni e cultura

(Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Patrizia, ambasciatrice italiana in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021

le parole di Patrizia Falcinelli, ambasciatrice italiana in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021Tra Italia ele relazioni sono "fortissime" anche a livello bilaterale, ha rilevato l'ambasciatrice Falcinelli, ricordando che gli "imprenditori italiani anche durante crisi greca hanno ...Italia e Grecia fanno fronte comune in Ue per affrontare la sfida migratoria, insieme con gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo, che si riunisce periodicamente nel formato Med 5 (con Spagn ...(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Bisogna tenere la regione dei Balcani occidentali il più possibile attaccata all'Europa fino a portare i Paesi che ne fanno parte all'interno dell'Unione stessa. Il negoziato ...