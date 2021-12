Giuseppe Zeno, arriva la notizia che fa tremare tutti: che colpo di scena per lui (Di martedì 21 dicembre 2021) Le ultime indiscrezioni sul futuro di Giuseppe Zeno fanno tremare i fan: l’attore alle prese con un clamoroso colpo a sorpresa L’attore Giuseppe Zeno (screenshot RaiPlay)notizia clamorosa ma soprattutto dolce amara per Giuseppe Zeno, attore tra i più amati del pubblico italiano. Questa mattina è arrivata infatti una bellissima conferma ma allo stesso tempo una dichiarazione sconvolgente. La fiction Blanca, in cui veste i panni di co-protagonista, ha superato ogni record: non ha solo vinto la sfida in prima serata con il Grande Fratello Vip, ma ha anche raggiunto il 26% di share. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mai nessuno così”: Antonella Clerici sbugiarda Rai 1, la guerra interna è finita Un dato molto ... Leggi su specialmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Le ultime indiscrezioni sul futuro difannoi fan: l’attore alle prese con un clamorosoa sorpresa L’attore(screenshot RaiPlay)clamorosa ma soprattutto dolce amara per, attore tra i più amati del pubblico italiano. Questa mattina èta infatti una bellissima conferma ma allo stesso tempo una dichiarazione sconvolgente. La fiction Blanca, in cui veste i panni di co-protagonista, ha superato ogni record: non ha solo vinto la sfida in prima serata con il Grande Fratello Vip, ma ha anche raggiunto il 26% di share. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mai nessuno così”: Antonella Clerici sbugiarda Rai 1, la guerra interna è finita Un dato molto ...

