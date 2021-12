Evitare di prendere una fregatura nelle compravendite online tra privati (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Negli ultimi due anni le abitudini dei cittadini italiani si sono modificate profondamente, con una decisa evoluzione della digitalizzazione del Paese. Dopo la necessità pratica di usufruire di servizi online che supplissero a quelli fisici durante le fasi di lockdown, il ricorso al web è diventato un'abitudine per le famiglie italiane, che ne hanno apprezzato semplicità, velocità e comodità. Poter gestire gli acquisti e le compravendite, anche tra privati, comodamente da casa propria è diventata secondo una indagine Doxa la nuova normalità per il 44% degli italiani, che hanno scelto l'online anche per i beni di seconda mano. Questa abitudine, anche in vista del boom di acquisti che si registra in questi ultimi giorni a ridosso del Natale, riporta l'attenzione sull'importanza di utilizzare in sicurezza i ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Negli ultimi due anni le abitudini dei cittadini italiani si sono modificate profondamente, con una decisa evoluzione della digitalizzazione del Paese. Dopo la necessità pratica di usufruire di serviziche supplissero a quelli fisici durante le fasi di lockdown, il ricorso al web è diventato un'abitudine per le famiglie italiane, che ne hanno apprezzato semplicità, velocità e comodità. Poter gestire gli acquisti e le, anche tra, comodamente da casa propria è diventata secondo una indagine Doxa la nuova normalità per il 44% degli italiani, che hanno scelto l'anche per i beni di seconda mano. Questa abitudine, anche in vista del boom di acquisti che si registra in questi ultimi giorni a ridosso del Natale, riporta l'attenzione sull'importanza di utilizzare in sicurezza i ...

