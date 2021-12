Covid | i dati | superata quota 30mila casi | altri 153 morti

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’Italia torna a superarenuoviin un giorno. Oggi sono 30.798 i contagi comunicati dal ministero della Salute, frutto di 851.865 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala al 3,6%. Aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti(+25) così come i ricoverati nei normali reparti: +280 da lunedì. In un giorno153. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

