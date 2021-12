Coppa d'Africa, la conferma di Osimhen: 'Ci sono al 100%' (Di martedì 21 dicembre 2021) NAPOLI - La Coppa d'Africa si sta avvicinando e si giocherà come confermato dalle autorità locali , tra i protagonisti ci potrebbe essere Victor Osimehn . L'attaccante del Napoli ha recentemente ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021) NAPOLI - Lad'si sta avvicinando e si giocherà cometo dalle autorità locali , tra i protagonisti ci potrebbe essere Victor Osimehn . L'attaccante del Napoli ha recentemente ...

DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : .@sscnapoli | In un tweet, #Osimhen annuncia la sua disponibilità per giocare la prossima Coppa d'Africa con la Nig… - salv_amoroso : È giusto o sbagliato l'annuncio di #Osimhen sulla sua partecipazione alla Coppa d'Africa? - Pasqual01350178 : @SpudFNVPN Coppa d Africa novità? Ma victor quando potrà tornare effettivamente in campo ? P.s se si fa e può gio… -