Concorso Camera dei Deputati 2021, 30 tecnici: rinviato diario delle prove (Di martedì 21 dicembre 2021) **aggiornamento del 21/12/2021: Nuovo rinvio per le prove dei due concorsi per tecnici. Nuove comunicazioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022. Leggi qui l’avviso per il Concorso C06 e qui l’avviso per il Concorso C07 *aggiornamento del 28/09/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 28 settembre sono stati pubblicati gli avvisi relativi al rinvio del diario della prova preselettiva dei due concorsi per tecnici alla Camera dei Deputati. Nuove informazioni verranno pubblicate: il 26 novembre 2021 per il Concorso per 20 tecnici con specializzazione informatica; il 29 ottobre 2021 per il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 dicembre 2021) **aggiornamento del 21/12/: Nuovo rinvio per ledei due concorsi per. Nuove comunicazioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022. Leggi qui l’avviso per ilC06 e qui l’avviso per ilC07 *aggiornamento del 28/09/: Nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 28 settembre sono stati pubblicati gli avvisi relativi al rinvio deldella prova preselettiva dei due concorsi peralladei. Nuove informazioni verranno pubblicate: il 26 novembreper ilper 20con specializzazione informatica; il 29 ottobreper il ...

