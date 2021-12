Chris Noth cacciato da The Equalizer: due donne lo accusano di stupro (Di martedì 21 dicembre 2021) Chris Noth Travolto dalle accuse di stupro, l’attore Chris Noth è stato licenziato con effetto immediato dalla serie tv The Equalizer alla quale stava lavorando. Su di lui pesano le denunce di due donne, che separatamente e senza conoscersi tra loro hanno affermato di essere state aggredite sessualmente dall’interprete, noto al pubblico come il Mr Big di “Sex And The City”. A dare notizia delle pesanti accuse rivolte a Noth era stato il sito The Hollywood Reporter, che aveva attribuito un’identità fittizia alle due donne – Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne – per tutelarne la privacy. L’attore è stato accusato di averle violentate tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent’anni. Da parte sua, l’ormai ex protagonista ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)Travolto dalle accuse di, l’attoreè stato licenziato con effetto immediato dalla serie tv Thealla quale stava lavorando. Su di lui pesano le denunce di due, che separatamente e senza conoscersi tra loro hanno affermato di essere state aggredite sessualmente dall’interprete, noto al pubblico come il Mr Big di “Sex And The City”. A dare notizia delle pesanti accuse rivolte aera stato il sito The Hollywood Reporter, che aveva attribuito un’identità fittizia alle due– Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne – per tutelarne la privacy. L’attore è stato accusato di averle violentate tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent’anni. Da parte sua, l’ormai ex protagonista ...

