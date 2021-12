Caso Urban Center, al via udienza preliminare per ex vicesindaco Montanari (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è aperto questa mattina con l’udienza preliminare il processo relativo alla vicenda Urban Center che vede quattro indagati tra cui l’ex vicesindaco Guido Montanari. La vicenda riguarda le presunte irregolarità nella nomina della nuova direttrice del centro, avvenuta nel 2019. L’accusa è di turbativa nella preparazione del bando di gara. L’udienza è stata aggiornata a marzo. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è aperto questa mattina con l’il processo relativo alla vicendache vede quattro indagati tra cui l’exGuido. La vicenda riguarda le presunte irregolarità nella nomina della nuova direttrice del centro, avvenuta nel 2019. L’accusa è di turbativa nella preparazione del bando di gara. L’è stata aggiornata a marzo. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Caso Urban Center, al via udienza preliminare per ex vicesindaco Montanari - BiciLive : Patrol Bike e Patrol Sat. Due localizzatori made in Italy, discreti e leggerissimi, per rendere più sicura la vostr… -