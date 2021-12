Cagliari, Godin via a gennaio: «Tra dieci giorni potrò parlare» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il difensore centrale del Cagliari Diego Godin ha ammesso la sua partenza nel mercato di gennaio: ecco le sue parole e dichiarazioni Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sport890 per parlare del suo futuro dopo l’esclusione dai convocati per la sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole: FUTURO – «Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da adesso. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club, cosa farò, spiegherò tutto. Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò parlare della nuova squadra. Non è mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il difensore centrale delDiegoha ammesso la sua partenza nel mercato di: ecco le sue parole e dichiarazioni Diegoha parlato ai microfoni di Sport890 perdel suo futuro dopo l’esclusione dai convocati per la sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole: FUTURO – «Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da adesso. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo alma non possoora. Quando lascerò il club, cosa farò, spiegherò tutto. Sto organizzando la mia partenza dal, tra 10della nuova squadra. Non è mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti ...

