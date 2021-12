Biagio Antonacci papà, fiocco azzurro sui social: è nato Carlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci papà: lo annuncio sui social con un fiocco azzurro. Carlo, questo il nome del bambino, è nato da mamma Paola. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita; è nato Carlo, mio figlio”, le parole di Biagio Antonacci nel condividere la lieta notizia su Instagram. Per Biagio Antonacci si tratta del terzo figlio, il primo avuto con la compagna Paola Cardinale. Dopo Paolo e Giovanni, nati dalla precedente relazione e figli di Marianna Morandi, Carlo è il nome del terzo figlio del cantante che ha mantenuto il massimo riserbo fino all’ultimo momento comunicando la nascita del bimbo solo una volta avvenuta. Nelle ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021): lo annuncio suicon un, questo il nome del bambino, èda mamma Paola. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita; è, mio figlio”, le parole dinel condividere la lieta notizia su Instagram. Persi tratta del terzo figlio, il primo avuto con la compagna Paola Cardinale. Dopo Paolo e Giovanni, nati dalla precedente relazione e figli di Marianna Morandi,è il nome del terzo figlio del cantante che ha mantenuto il massimo riserbo fino all’ultimo momento comunicando la nascita del bimbo solo una volta avvenuta. Nelle ...

