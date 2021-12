Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta: è nato il figlio Carlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci oggi è diventato papà per la terza volta: è nato il figlio Carlo dalla relazione con Paola Cardinale, alla quale è legato dal 2004. Il cantautore ha annunciato l’arrivo del terzogenito sui social pubblicando la foto di un albero cinto da un fiocco azzurro accompagnato da queste parole: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. Biagio Antonacci è ancora una volta papà : oggi è nato Carlo Una pioggia di auguri sul post da parte dei colleghi come Jovanotti, Carlo Conti, Federico Zampaglione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)oggi èper la: èildalla relazione con Paola Cardinale, alla quale è legato dal 2004. Il cantautore ha annunciato l’arrivo del terzogenito sui social pubblicando la foto di un albero cinto da un fiocco azzurro accompagda queste parole: Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È, mioè ancora una: oggi èUna pioggia di auguri sul post da parte dei colleghi come Jovanotti,Conti, Federico Zampaglione, ...

Advertising

novasocialnews : Biagio Antonacci papà per la terza volta: 'È nato Carlo' - RadioR101 : #R101News: congratulazioni a #BiagioAntonacci papà per la terza volta!! ???? - telodogratis : Chi è Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci che l’ha reso papà: dal lavoro all’età - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Biagio Antonacci - Non vivo più senza te - NATOlizer : Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato Carlo. Gli auguri di Morandi -