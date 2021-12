Basket, Eurocup 2021/2022: Venezia sbanca Patrasso con un sontuoso ultimo quarto (Di martedì 21 dicembre 2021) L’Umana Reyer Venezia rispetta il pronostico e batte per 68-78 i greci del Promitheas Patreas nell’ottava giornata dell’Eurocup 2021/2022 di Basket. I lagunari soffrono per tre quarti ma nell’ultimo periodo piazzano un tramortifero parziale di 0-15 che consegna il match nelle loro mani. I veneti compiono così un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima fase. Stasera sono ben quattro gli uomini in doppia cifra per Venezia. Si tratta di Bramos, Sanders e Watt (13 punti) e Brooks (12 punti). Alla formazione ellenica, invece, non bastano le ottime prestazioni di Grant (19 punti), Kendrick Ray (17 punti) ed Agravanis (14 punti). RIVIVI LA DIRETTA LIVE Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) L’Umana Reyerrispetta il pronostico e batte per 68-78 i greci del Promitheas Patreas nell’ottava giornata dell’di. I lagunari soffrono per tre quarti ma nell’periodo piazzano un tramortifero parziale di 0-15 che consegna il match nelle loro mani. I veneti compiono così un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima fase. Stasera sono ben quattro gli uomini in doppia cifra per. Si tratta di Bramos, Sanders e Watt (13 punti) e Brooks (12 punti). Alla formazione ellenica, invece, non bastano le ottime prestazioni di Grant (19 punti), Kendrick Ray (17 punti) ed Agravanis (14 punti). RIVIVI LA DIRETTA LIVE: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL ...

