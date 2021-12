BALLANDO CON L’AMORE: ARISA, VITO E QUEL COMUNICATO CONGIUNTO SUL “NUOVO INIZIO” (Di martedì 21 dicembre 2021) BALLANDO con le Stelle continua a tenere banco dopo la finale dei record di sabato scorso. Poco fa è uscito un COMUNICATO CONGIUNTO di ARISA e VITO Coppola. Molti hanno letto tra le righe lo svelamento di qualcosa che era già nell’aria. Non ci sono state paparazzate ma in pista e alle prove il feeling è stato evidente, con il culmine di qualche bacio arrivato nella pista di Milly Carlucci. “Non l’avevo programmato. Siamo entrati in una relazione profonda e intima, senza stare insieme. Mi sconvolge ma mi fa piacere per il futuro”. Così ARISA commentò a caldo l’esibizione a BALLANDO. Settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico, i social e la giuria fino alla vittoria finale. Entrambi sono single e si sono lasciati con i compagni, sottolineano le pubbliche ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 dicembre 2021)con le Stelle continua a tenere banco dopo la finale dei record di sabato scorso. Poco fa è uscito undiCoppola. Molti hanno letto tra le righe lo svelamento di qualcosa che era già nell’aria. Non ci sono state paparazzate ma in pista e alle prove il feeling è stato evidente, con il culmine di qualche bacio arrivato nella pista di Milly Carlucci. “Non l’avevo programmato. Siamo entrati in una relazione profonda e intima, senza stare insieme. Mi sconvolge ma mi fa piacere per il futuro”. Cosìcommentò a caldo l’esibizione a. Settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico, i social e la giuria fino alla vittoria finale. Entrambi sono single e si sono lasciati con i compagni, sottolineano le pubbliche ...

