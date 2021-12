AGCOM | multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante

Advertising

VisionThinkTank : #Amazon e multa @AGCOMunica Comprendere le piattaforme digitali per governarle per davvero. Aldilà della strategi… -

Ultime Notizie dalla rete : AGCOM multa

E sempre l'interverrà successivamente in caso di mancato accordo tra le parti, in modi e ... Pochi giorni fa Google ha dovuto versare i 500 milioni di euro di, nonostante avesse annunciato ...Mentre alcune categorie minacciano sciopero,lavora a un regolamento del settore Leggi l'... WiredLeaks, come mandarci una segnalazione anonima Leggi l'articolo Dopo laLa domanda a questo ...Abuso di posizione dominante e danni ai servizi di logistica, questa la motivazione della nuova multa ad Amazon da AGCOM. Servirà?La multa dell’Agcom ad Amazon ha innescato un salutare dibattito sul modo in cui va tutelata la concorrenza. La sanzione di un miliardo e ...