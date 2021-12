Uomini e Donne | Incarnato difende Gemma

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Armandorecentemente si è lasciato intervistare dal magazine ufficiale di. Il cavaliere ha voluto spendere delle ottime parole perGalgani e Ida Platano; scopriamo insieme cosa ha detto in merito. Armando Incaranto è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del dating show condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere intervistato dal settimanale ufficiale di, ha raccontato delle sue vacanze di Natale, e ha speso delle belle parole per due dame del parterre.ha rivelato che da quando si è separato non ama particolarmente le festività natalizie; il cavaliere ha spiegato che purtroppo si ritrova spesso a trascorrere il Natale senza la sua amata figlia e la cosa lo rattrista ...

Advertising

gennaromigliore : Questa notte è stato arrestato il super latitante sardo Graziano Mesina. Come sempre grazie a donne e uomini dei… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - serenel14278447 : ?? Birmania: Bbc, uccisioni di massa di civili, almeno 40 morti. Hanno, separato uomini e donne e prima di ucciderl… - cammisa_massimo : RT @BarberiniFosca: GLI UOMINI OGGI Sono così spaventati,gli abbiamo così triturato i coglioxi che oggi non solo ci odiano, ma fanno fatic… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Soleil Sorgè sembra aver voltato pagina dopo l'addio di Alex Belli al ' Grande Fratello Vip '. L'ex corteggiatrice di '', disperata per l'addio dell'ex protagonista di 'CentoVetrine' e per come sono terminati i loro rapporti, si consola tra le braccia del nuovo entrato, Alessandro Basciano. L'...Parlando invece di Soleil dichiara, anche se non ha mai nascosto nulla, di non aver nessun legame con l'ex corteggiatrice di '': 'Lei è l'unica persona con cui non ho stretto nessun ...I processi avviati all’Aja riguardano le atrocità commesse tra musulmani e cristiani nella guerra civile del 2013 e del 2014. Ma oggi la popolazione centraficana è succube di nuove ...Nella puntata di Uomini e Donne, c'è stato un primo scontro tra la corteggiatrice Martina e il tronista Matteo Ranieri ...