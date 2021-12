Advertising

Agenzia_Ansa : Una volpe rimasta incastrata in una recinzione è stata liberata dagli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Amb… - Agenzia_Ansa : Volpe intrappolata in una recinzione, liberata da Forestali. Vicino al centro abitato di Siamaggiore, nell'Oristane… - unluckyalaska : @chisei_sobobe ehehe sono una volpe - Ansa_ER : Una volpe a Ingegneria a Bologna, affidata a centro Monte Adone. L'esemplare, bisognoso di cure, si aggirava vicino… - danielafiorini2 : RT @cittametrobo: ??La Polizia locale della Città metropolitana recupera una volpe malata nel giardino della Facoltà di Ingegneria a porta S… -

Ultime Notizie dalla rete : Una volpe

èTV

Ci sono voluti quattro giorni, e alcuni bocconi di mortadella, per catturare, bisognosa di cure perché affetta da rogna silvestre, che si aggirava da martedì scorso a Bologna, nel giardino della Facoltà di Ingegneria a porta Saragozza. Dopo il primo sopralluogo, gli ...Festività amare per Giancarlo Magalli. Dopo la condanna per diffamazione aggravata, nella causa avanzata da Adriana, il conduttore deve affrontarenuova magagna: la chiusura del suo quizparola di troppo in onda su Rai Due. Secondo Dagospia , la trasmissione è stata cancellata dai palinsesti di rete, ...La Volpe, costituitasi parte civile, querelò Magalli ritenendo fosse un’allusione implicita alla sua carriera. Il presentatore, per anni volto noto tv dell’ora di pranzo con ...Botta e risposta al curaro tra Giancarlo Magalli e Dagospia sull'ultima trasmissione del conduttore, il game show Una parola di troppo su ...