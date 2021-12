Truffe di Natale | attenzione agli SMS | «Abbiamo perso il suo pacco» | ecco cosa NON fare

(Di lunedì 20 dicembre 2021)diSMS. Stanno arrivando in questi giorni decine e decine di segnalazioni da parte di utenti raggiunti da messaggi che invitano a controllare il presunto stato di una spedizione. Una truffa di cui ci siamo occupati già in passato ma che in queste ore è tornata prepotentemente all’ordine del giorno considerando l’approssimarsi del. In molti infatti hanno scelto di affidarsi all’e-commerce per i propri regali e l’avviso di un ritardo, o di un problema circa lo stato della spedizione, inevitabilmente attira l’. E il rischio di cadere nel tranello cresce a dismisura. «il tuo»,alledivia SMS Ma ...

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - L'alta pressione delle Azzorre ha i giorni contati. A partire dalla Vigilia di Natale, secondo le prime indicazioni di Antonio Sanò, direttore del sito ilMeteo.it, un ciclone p ...Un attacco smishing massivo sta mettendo in pericolo gli utenti. GLS ha lanciato l'allarme truffe online per un SMS svuota conto corrente.