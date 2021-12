Tragedia dell’aria | aereo precipita su una casa Vigili del fuoco e 118 sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Paura a Modena, erano da poco passate le 12 quando un ultraleggero è caduto su un’abitazione al confine con il Comune di Bastiglia. Non è ancora chiaro da dove fosse partito il velivolo né le ragioni dello schianto. L’uomo alla guida è morto sul colpo. Sulsono intervenute numerose ambulanze, polizia edel. Non si hanno ancora notizie precise su eventuali vittime o feriti: secondo quanto riporta ModenaToday, laera disabitata dal 2014. Non ci sarebbero dunque altre persone coinvolte. Scrive il Resto del Carlino come al momento le forze dell’ordine sia al lavoro per ricostruire la dinamica. “Tra le cause non si esclude che l’ultraleggero siato a causa della nebbia che circonda la campagna di Modena. Il corpo dell’uomo è stato estratto senza vita dalle macerie. Le ...