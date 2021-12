Traffico Roma del 20-12-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Aprimi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione sud con code a partire dal casello diSud sul tratto Urbano della A24 Code in entrata atra Viale Palmiro Togliatti e la tangenzialeintenso su via Flaminia Nuova verso il centro tra il raccordo è via dei Due Ponti medesime difficoltà tu via Appia tra l’aeroporto di Ciampino e il raccordo incolonnamenti anche sulla via del mare nei due sensi di marcia tra via di Mezzocammino e via di Malafede e non è un reparto No oggi alcuni lavori di rifacimento del manto stradale possibili disagi su Viale Europa viale Boston Viale America e Piazzale dell’Agricoltura trasporto pubblico per un guasto tecnico al ...