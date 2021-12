Torino | medico di base di Barriera di Milano arrestato per violenze sessuali sulle sue pazienti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Undiè finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravatasue. T.L., 64 anni, è statodagli investigatori della Squadra Mobile della Questura didopo un’inchiesta partita da una denuncia di una donna per abusi subiti nello studiodidia gennaio, durante una visita. Dall’inchiesta è emerso che altre cinque, dal 2013 ad oggi, sempre durante delle visite, erano state costrette a subire attiad opera del. Una di queste ha denunciato il 64enne, che nel 2009 aveva riportato una condanna per condotte simili. L'articolo proviene da Nuova Società.

rep_torino : Medico di famiglia accusato di violenza sessuale da due pazienti. Arrestato - Radio1Rai : ??#Torino Arrestato medico di base di 64 anni per violenza sessuale aggravata su almeno 6 pazienti. Nel 2009 era sta… - torinonewsgaia : L'uomo, T. L., è stato associato presso la Casa Circondariale "Lo Russo e Cotugno" di Torino - gaiaitaliacom : Medico indiziato di violenza sessuale. Eseguita misura cautelare

del Tribunale dinei confronti di T. L., di 64 anni , esercente la professione sanitaria qualedi base, gravemente indiziato di due episodi di violenza sessuale aggravata compiuti all'...