Tatuaggi | i colori sono pericolosi? Ecco cosa cambia dal 2022

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal 4 gennaio partiranno le nuove norme suiper i. Argomento che ha innescato tante polemiche. Ma come stanno realmente le cose?(AdobeStock)Attorno il mondo deiè scoppiata una polemica molto recente. Questa riguarda ie la nuova normativa dell’Unione Europea che entrerà in vigore dal 4 gennaio. Il divieto su alcunirappresentato dal regolamento Reach, punto 75, allegato 12 può essere un problema serio anche per i tatuatori. Il discorso riguarda soprattuttocome giallo, rosso, arancione e altri. Soprattutto quelli che poscontenere isopropanolo. Questo è un ingrediente che viene aggiunto per sterilizzare il colore. Una sostanza reputata dall’UE non ...

Advertising

WRicciardi : riflessione triste: milioni di italiani si sono tatuati senza pensare alle conseguenze a lunga durata dell'impianto… - infoitcultura : Dal 4 gennaio niente più tatuaggi a colori - DonnaModerna : Dall’Ue arriva una direttiva che permetterà di usare solo il nero, il verde e il blu. Ecco perché #tattoo #tatuaggi - LucaPagani15 : @She_TheStarbuck @ilpost Ascolta,questi avevano titolato: 'DA GENNAIO VIETATI I TATUAGGI A COLORI' Colossale stron… - CespaElena : @chetempochefa @RobertoBurioni Vorrei sapere quanti no vax hanno i tatuaggi sul corpo. Avete letto che i colori usati sono cancerogeni? -

Ultime Notizie dalla rete : Tatuaggi colori

Addio", " Dal 4 gennaio tattoo solo in bianco e nero ", " L Unione europea dice basta ai": è la notizia che da alcuni giorni sta rimbalzando da una testata all'altra in Italia. Il ...Vecchinon più utilizzabili. La protesta dei tatuatori: "Norme troppo complicate per i nostri fornitori, non potremo più lavorare e usare la maggior parte dei" Quattro gennaio 2022. Sarà una data importante per gli amanti del disegno tatuato, del simbolo inciso sulla carne. Quel giorno infatti sparirà il colore. Niente più giallo, rosso, ...L'Europa dice basta ai tatuaggi a colori perchè dannosi per la salute. Dal 4 gennaio, il regolamento europeo mette al bando l'isopropanolo ...Caltanissetta continua ad abbellirsi con i colori e lo stile di Mirko Cavalotto in arte Loste. Proseguendo il progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Caltanissetta, guidato da M ...