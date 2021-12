Nuove regole Covid per Natale e Capodanno? Draghi: «Decisione verrà presa in base a dati» (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Nulla è stato ancora deciso”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla possibilità che Nuove restrizioni o regole vengano introdotte per contenere l'azione della diffusione del Covid, con un occhio di riguardo per quella che sarà la valutazione della diffusione della variante Omicron. Le sue dichiarazioni sono arrivate al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Presto, però, potrebbero esserci degli aggiornamenti in merito sulla base di quelli che potranno essere nuovi dati sulla situazione epidemiologica in Italia. Nuove restrizioni, cosa ha detto Draghi Draghi non ha, infatti, escluso che possano esserci delle novità sulla settimana in corso, sulla ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Nulla è stato ancora deciso”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Marioin merito alla possibilità cherestrizioni ovengano introdotte per contenere l'azione della diffusione del, con un occhio di riguardo per quella che sarà la valutazione della diffusione della variante Omicron. Le sue dichiarazioni sono arrivate al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Presto, però, potrebbero esserci degli aggiornamenti in merito sulladi quelli che potranno essere nuovisulla situazione epidemiologica in Italia.restrizioni, cosa ha dettonon ha, infatti, escluso che possano esserci delle novità sulla settimana in corso, sulla ...

