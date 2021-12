Napoli | alberi bruciano in Villa Comunale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ incredibile che il poco verde cittadino invece di essere tutelato venga devastato in questo modo”. Lo dicono il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e i consiglieri della prima municipalità del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci. Secondo quanto si apprende dai carabinieri l’incendio ha bruciato completamente tre palme e alcuni cumuli di sterpaglie e rifiuti abbandonati alla loro base. Le fiamme sono state domate dai vigli del fuoco. Sono in corso indagini dei carabinieri della Stazione di Chiaia e del Nucleo Radiomobile. Sul posto si sono recati il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Verde Vincenzo Santagada. “I danni sono molto limitati grazie all’intervento immediato dei custodi che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Quanto accaduto pone il tema della...

