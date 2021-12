Il Cile, la transizione (verso sinistra) e le preoccupazioni per l’economia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Cile ha un nuovo presidente. Il giovane politico Gabriel Boric, candidato del partito di sinistra Convergencia Social, ha vinto al secondo turno le elezioni presidenziali, superando l’avversario di estrema destra, Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Con circa il 56% dei voti, il trentacinquenne Boric è diventato il presidente Cileno più giovane della storia. Nel suo primo discorso da presidente eletto, Boric si è rivolto alle molte migliaia di persone che l’hanno aspettato per ore a Santiago: “È cominciata una stagione di cambiamenti che deve approfondire la giustizia sociale e la democrazia di questo Paese”. Boric ha pronunciato alcune parole in mapuche, la lingua della popolazione originaria del sud del Cile, e ha ringraziato tutti quelli che sono andati a votare, “compresi quelli che non hanno votato ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha un nuovo presidente. Il giovane politico Gabriel Boric, candidato del partito diConvergencia Social, ha vinto al secondo turno le elezioni presidenziali, superando l’avversario di estrema destra, Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Con circa il 56% dei voti, il trentacinquenne Boric è diventato il presidenteno più giovane della storia. Nel suo primo discorso da presidente eletto, Boric si è rivolto alle molte migliaia di persone che l’hanno aspettato per ore a Santiago: “È cominciata una stagione di cambiamenti che deve approfondire la giustizia sociale e la democrazia di questo Paese”. Boric ha pronunciato alcune parole in mapuche, la lingua della popolazione originaria del sud del, e ha ringraziato tutti quelli che sono andati a votare, “compresi quelli che non hanno votato ...

