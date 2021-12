I concerti di Blanco nel 2022 | biglietti in prevendita per le date del tour

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono stati annunciati idinel. L’artista parteciperà al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni, in coppia con Mahmood, e poi è atteso nei club in primavera per la sua primanée live. Idinelinizieranno domenica 3 aprile da Padova per far tappa il 6 aprile a Milano e il 10 aprile a Roma (Atlantico). A seguire, ilsi sposterà a Torino il 13 aprile prima di una pausa fino ai primi giorni di maggio. Il 4 maggiosarà in concerto a Firenze e l’8 maggio a Bologna. Il 13 maggio l’artista si esibirà a Brescia e il 19 maggio è attesa l’ultima tappa in programma: si terrà alla Casa della Musica di Napoli. Iper prendere parte ai ...