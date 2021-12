GF vip, Soleil bestemmia nella notte mentre gioca a biliardo? La parolaccia divide i fan. Cosa ha detto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora una volta, il linguaggio scurrile finisce al centro del dibattito su GF Vip attualmente in corso. Sui social, i fan della trasmissione sono convinti di aver sentito Soleil pronunciare una bestemmia. GF Vip, Aldo Montano svela Cosa pensa di Soleil su IG: la battuta della moglie durante la diretta mentre era intenta a giocare a biliardo col nuovo concorrente Alessandro Basciano Soleil si è lasciata andare a un’esclamazione in inglese che a molti è sembrata proprio una bestemmia. Ma i fan della ragazza hanno provato a spiegare su Twitter l’espressione, traducendola in italiano: “Oh mio D**, che c*****na che sono, m***a!” Dove sta la bestemmia?” ha spiegato un utente sui ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora una volta, il linguaggio scurrile finisce al centro del dibattito su GF Vip attualmente in corso. Sui social, i fan della trasmissione sono convinti di aver sentitopronunciare una. GF Vip, Aldo Montano svelapensa disu IG: la battuta della moglie durante la direttaera intenta are acol nuovo concorrente Alessandro Bascianosi è lasciata andare a un’esclamazione in inglese che a molti è sembrata proprio una. Ma i fan della ragazza hanno provato a spiegare su Twitter l’espressione, traducendola in italiano: “Oh mio D**, che c*****na che sono, m***a!” Dove sta la?” ha spiegato un utente sui ...

