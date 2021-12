Fondamentali: Milan-Napoli 0-1 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il gol al quinto minuto di Elmas era sembrato il preludio a una grande partita che, dopo la sconfitta il giorno precedente dell’Atalanta contro la Roma, metteva in palio il secondo posto in campionato alle spalle dell’Inter. Il colpo di testa del trequartista macedone nella zona del primo palo su un corner calciato da Zielinski, favorito da una marcatura non troppo decisa di Tonali e, soprattutto, da una pigra difesa della zona di propria competenza di Ibrahimovic, ha invece rappresentato il momento più alto di una partita tra due squadre non brillanti, per diversi motivi. Il Milan, colpito a freddo, ha fatto troppo poco per pareggiare e al Napoli è bastato l’acuto di Elmas per tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno con il Sassuolo e le due sconfitte interne consecutive contro Atalanta ed Empoli. Di certo la prestazione delle due squadre è ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il gol al quinto minuto di Elmas era sembrato il preludio a una grande partita che, dopo la sconfitta il giorno precedente dell’Atalanta contro la Roma, metteva in palio il secondo posto in campionato alle spalle dell’Inter. Il colpo di testa del trequartista macedone nella zona del primo palo su un corner calciato da Zielinski, favorito da una marcatura non troppo decisa di Tonali e, soprattutto, da una pigra difesa della zona di propria competenza di Ibrahimovic, ha invece rappresentato il momento più alto di una partita tra due squadre non brillanti, per diversi motivi. Il, colpito a freddo, ha fatto troppo poco per pareggiare e alè bastato l’acuto di Elmas per tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno con il Sassuolo e le due sconfitte interne consecutive contro Atalanta ed Empoli. Di certo la prestazione delle due squadre è ...

