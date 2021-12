Advertising

zazoomblog : Final Fantasy 7 Remake su PC gira male e mancano molte opzioni grafiche - #Final #Fantasy #Remake #mancano - Digital_Day : Sul banco degli imputati lo scaling dinamico della risoluzione, sempre attivo con qualunque scheda video. E le opzi… - lvnotrace69 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VIII - Balamb GARDEN Composer: Nobuo Uematsu - yoelthegreat4 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XII - Kiss Me Good-Bye Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Kenichiro Fukui Vocals: Angela Aki - yoelthegreat4 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VIII - Balamb GARDEN Composer: Nobuo Uematsu -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Nel corso dell'ultimo anno il pezzo da novanta è stato senza ombra di dubbio il recente7 Remake . Il titolo Square - Enix, però, ha fatto discutere diversi appassionati dopo che si è ...Se Digital Foundry consiglia di non acquistare il porting PC diVII Remake Intergrade ( qui la nostra recensione del gioco) perché 'è terribile', allora ci rendiamo conto di trovarci tra le mani un titolo ottimizzato male su tale piattaforma e non ...Final Fantasy VII Remake festeggerà il suo secondo compleanno nel 2022. Tuttavia, ha fatto notizia per un paio di motivi nel periodo che precede il Natale. Non ci sono solo le cattive notizie che circ ...Le versioni PlayStation Plus di Final Fantasy VII Remake potranno aggiornarsi gratuitamente alle edizioni PS5: ecco da quando sarà possibile.