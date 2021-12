Emilio Parisi | “Per essere competitivi nella vendita online la consulenza è diventata strategica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sempre più aziende vogliono sviluppare un’attività di e-commerce per i propri prodotti. Ma per ottenere risultati efficaci occorre conoscere le metodologie specifiche di, per evitare risultati opposti. Milano, 20/12/2021 – Il mercato digitale è in crescita esponenziale a livello nazionale così come in tutto il resto del mondo e per un’azienda è diventato essenziale posizionarsi in questo settore di. Secondo gli ultimi dati, infatti, il valore dell’e-commerce mondiale ha registrato una crescita del 18% rispetto allo scorso anno. Una sfida ambiziosa che non sempre è facile da affrontare, soprattutto se non si possiedono le giuste competenze. Il rischio è ottenere il risultato opposto e danneggiare l’immagine del proprio brand. La soluzione è affidarsi a partner strategici. L’imprenditore...