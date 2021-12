Ecco perché i pantaloni di pelle di Elisabetta Canalis sono il must dell’inverno (Di lunedì 20 dicembre 2021) È un momento abbastanza frenetico per Elisabetta Canalis che sta vivendo la sua vita tra Los Angeles e Milano tra impegni lavorativi e affetti. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, è impegnata con le registrazioni delle nuove puntate del programma di Sky Vite da Copertina, di cui è la conduttrice, e appena può torna in California a riabbracciare il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Vi raccomandiamo... Gli auguri di Elisabetta Canalis al marito Brian Perri: "Sei il nostro eroe" Tra un impegno e l’altro, comunque, Elisabetta Canalis trova il tempo per posare con outfit sempre diversi (e più belli) che si contraddistinguono per classe ed eleganza. Ma – e non è affatto scontato – anche per comodità. È questo ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) È un momento abbastanza frenetico perche sta vivendo la sua vita tra Los Angeles e Milano tra impegni lavorativi e affetti. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, è impegnata con le registrazioni delle nuove puntate del programma di Sky Vite da Copertina, di cui è la conduttrice, e appena può torna in California a riabbracciare il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Vi raccomandiamo... Gli auguri dial marito Brian Perri: "Sei il nostro eroe" Tra un impegno e l’altro, comunque,trova il tempo per posare con outfit sempre diversi (e più belli) che si contraddistinguono per classe ed eleganza. Ma – e non è affatto scontato – anche per comodità. È questo ...

